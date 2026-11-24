Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNSZP

Російські війська майже щодня атакують Запоріжжя керованими авіабомбами та ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів пошкоджене житло, є загиблі та поранені. Водночас мешканці прифронтових громад продовжують евакуюватися в безпечніші місця.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко в ефірі День.LIVE.

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Як часто росіяни обстрілюють Запоріжжя

За словами Коваленка, російські війська атакують обласний центр практично щодня. Напередодні під ворожим вогнем опинилися Вознесенівський і Космічний райони, по яких окупанти били керованими авіабомбами та ударними безпілотниками.

"На жаль, є такі наші реалії. Практично щодня Запоріжжя перебуває під ворожим вогнем", — зазначив речник ОВА.

Уранці 24 листопада, близько четвертої години, росіяни знову атакували місто. У Вознесенівському районі застосували авіабомби ФАБ-500, а в Олександрівському — ударні безпілотники. Загинули чоловік і жінка, ще 44 людини отримали поранення, серед них четверо дітей.

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На місцях ударів працюють екстрені служби, поліція, представники місцевої влади та волонтери. Вони ліквідовують наслідки обстрілів і допомагають мешканцям закривати пошкоджені вікна та балкони.

"Зрозуміло вже зараз, що кілька десятків квартир непридатні для подальшого проживання. Вже надійшло понад 320 заявок від місцевих жителів, чиє житло постраждало", — повідомив Коваленко.

Він також зазначив, що від початку 2026 року в Запоріжжі оголосили близько 1700 повітряних тривог. Загалом вони тривали понад 270 днів.

Скільки людей евакуювали з прифронтових громад

Евакуація мешканців із прифронтових населених пунктів залишається небезпечною через постійні російські обстріли. До неї залучають Національну поліцію, волонтерів та органи місцевого самоврядування.

"Надзвичайно небезпечні місії. Постійно під ворожим вогнем перебувають евакуаційні екіпажі", — наголосив речник ОВА.

Водночас люди продовжують залишати небезпечні території. Лише протягом листопада з прифронтових громад Запорізької області виїхали 667 людей. Частину з них евакуювали відповідні служби, інші дісталися транзитного центру самостійно.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що протягом доби 23 листопада російські війська завдали 687 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури, надійшло 236 повідомлень про руйнування.

Також вранці 24 листопада росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 22 отримали поранення. Серед постраждалих були діти віком 6 та 16 років, а одна з поранених перебувала у тяжкому стані.