Евакуація дітей з сімʼями. Фото: Кушугумська селищна рада/Facebook

У Запорізькій області продовжують вивозити мешканців із населених пунктів, розташованих поблизу лінії фронту. Наразі особлива увага прикута до селища Балабине, яке фактично є передмістям Запоріжжя. Там триває обов’язкова евакуація сімей із дітьми.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

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Скільки людей залишаються в Балабиному

Рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з Балабиного ухвалили 16 листопада. Загалом воно стосувалося 184 людей, серед яких 99 дітей.

"Станом на зараз евакуйовано вже 176 людей, тобто восьмеро ще залишаються в Балабиному, це чотири родини, в яких виховуються чотири дитини", — повідомив Коваленко.

Звідки ще евакуюють мешканців Запорізької області

За словами речника ОВА, у серпні та вересні обов’язкову евакуацію проводили з дев’яти населених пунктів Комишуваської та Біленьківської громад.

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В інших населених пунктах регіону мешканці також виїжджають щодня, однак така евакуація не має статусу обов’язкової.

"Це такий рутинний, постійний, щоденний процес", — пояснив представник ОВА.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення обов’язкову евакуацію оголошували щонайменше у десяти громадах Запорізької області.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що від початку 2026 року в Запоріжжі оголосили близько 1700 повітряних тривог, які загалом тривали понад 270 днів. За словами речника Запорізької ОВА Олександра Коваленка, російські війська атакують місто майже щодня, а евакуаційні екіпажі працюють під постійною загрозою обстрілів.

Також стало відомо, що протягом доби 23 листопада російські війська завдали 687 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Під час атак застосовували авіацію, безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Унаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.