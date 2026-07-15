Тихий: Зеленский проведет отдельные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве

Георгий Тихий. Фото: МИД

Президент Украины Владимир Зеленский проведет отдельную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры состоятся после открытия шестого переговорного кластера по вопросу вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Встреча Зеленского и фон дер Ляйен

По словам Тихого, стороны обсудят сотрудничество в сфере обороны и безопасности, совместные шаги по защите украинцев, а также дальнейшее продвижение Украины к членству в ЕС.

"Важно, что этот разговор происходит сразу после открытия шестого кластера. Мы убеждены, что его, в принципе, можно очень быстро завершить", — подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь МИД также отметил, что одна из глав нового переговорного кластера посвящена внешней политике, где уровень синхронизации Украины и Евросоюза уже составляет 99%. Кроме того, в Киеве находятся лидеры государств Юго-Восточной Европы, часть которых также проходит путь евроинтеграции. По словам Тихого, этот формат должен продемонстрировать, что Украина и страны Балкан являются партнерами, а не конкурентами на пути к членству в ЕС. Он добавил, что присутствие европейских лидеров в День украинской государственности стало четким сигналом поддержки, несмотря на попытки России запугать иностранные делегации.

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"Пытались запугать, пытались выдворить иностранных дипломатов из Украины. Ничего не получилось. Мы отмечаем наш День государственности вместе с лидерами Европейского Союза и Юго-Восточной Европы", — заявил Тихий.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 июля в Киев прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры ряда европейских государств. Из соображений безопасности программа визита не обнародовалась, однако основными темами переговоров стали поддержка Украины, сотрудничество в области обороны и евроинтеграция.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает активную работу с международными партнерами по укреплению обороноспособности и усилению санкционного давления на Россию. Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоится ряд важных международных встреч, посвященных вопросам безопасности и поддержки Украины.