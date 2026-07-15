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Головна Новини дня Речник МЗС Тихий анонсував окремі переговори Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн

Речник МЗС Тихий анонсував окремі переговори Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 17:42
Тихий: Зеленський проведе окремі переговори з Урсулою фон дер Ляєн у Києві
Георгій Тихий. Фото: МЗС

Президент України Володимир Зеленський проведе окрему зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Переговори відбудуться після відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Зустріч Зеленського і фон дер Ляєн

За словами Тихого, сторони обговорять оборонну та безпекову співпрацю, спільні кроки для захисту українців, а також подальше просування України до членства в ЄС.

"Важливо, що ця розмова відбувається одразу після відкриття шостого кластеру. Ми переконані, що можна дуже швидко його, в принципі, і завершити", — наголосив Тихий.

Речник МЗС також зазначив, що одна з глав нового переговорного кластера присвячена зовнішній політиці, де рівень синхронізації України та Євросоюзу вже становить 99%. Крім того, у Києві перебувають лідери держав Південно-Східної Європи, частина яких також проходить шлях євроінтеграції. За словами Тихого, цей формат має продемонструвати, що Україна та країни Балкан є партнерами, а не конкурентами на шляху до членства в ЄС. Він додав, що присутність європейських лідерів у День Української Державності стала чітким сигналом підтримки попри російські спроби залякати іноземні делегації.

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"Намагалися залякати, намагалися вигнати дипломатів іноземних з України. Нічого не вдалося. Ми відзначаємо наш День державності разом із лідерами Європейського Союзу та Південно-Східної Європи", — заявив Тихий.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 липня до Києва прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідери низки європейських держав. З міркувань безпеки програму візиту не оприлюднювали, однак основними темами переговорів стали підтримка України, оборонна співпраця та євроінтеграція.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності та посилення санкційного тиску на Росію. Президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом відбудеться низка важливих міжнародних зустрічей, присвячених питанням безпеки та підтримки України.

Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Георгій Тихий
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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