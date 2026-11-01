Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что активность диверсионно-разведывательных групп РФ на северной границе существенно снизилась. Однако подобные попытки проникновения были зафиксированы в Черниговской и Сумской областях.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

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Демченко об активности российских ДРГ

Андрей Демченко отметил в прямом эфире, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть на территорию Украины, чтобы разведать структуру обороны. Также российские военные используют ДРГ для того, чтобы атаковать украинских военных и заминировать территорию. Однако отмечается снижение активности:

"За последний период активность в целом российских диверсионно-разведывательных групп существенно снизилась, но в последнее время в пределах Черниговской и Сумской областей в определенный период они проявляли такую активность", — сказал Демченко.

Отдельно представитель ГПСУ рассказал, что ранее россияне использовали деятельность ДРГ для проведения информационных операций. Например, они заявляли, что захватили ту или иную территорию Украины. Андрей Демченко заявил, что такой случай был зафиксирован в Черниговской области. Там российский военный зашел на украинскую территорию и установил флаг РФ, выдавая это за военную победу.

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Мы писали, что Андрей Демченко сообщил, что в настоящее время украинские военные не фиксируют активности со стороны белорусской границы. По его словам, Беларусь не подтягивает дополнительные военные силы к нашей украинской границе.

Также Новини.LIVE сообщали, что Демченко в эфире телемарафона опроверг информацию о выезде Кравченко за границу "по звонку из Киева". Он назвал эти слухи абсурдными и сообщил, что если бы у чиновника были ограничения на выезд, ГПСУ не позволила бы ему пересечь границу.