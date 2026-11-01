Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що активність диверсійно-розвідувальних груп РФ на північному кордоні суттєво зменшилася. Однак такі проникнення спроби було зафіксовано в Чернігівській та Сумській областях.

Про це розповів в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Реклама

Демченко про активність російських ДРГ

Андрій Демченко зазначив в прямому ефірі, що російські диверсійно-розвідувальні намагаються проникати на територію України, це відбувається задля того, щоб розвідати побудову оборони. Також російські військові використовують ДРГ задля можливості атакувати українських військових та мінувати територію. Однак зафіксовано зменшення активності:

"За останній період активність в цілому роботи російських диверсійно-розвідувальних груп суттєво зменшилася, але за останній час і в межах Чернігівщини, Сумщини, вони в певний період мали таку активність", — сказав Демченко.

Окремо речник ДПСУ розповів, що раніше росіяни використовували діяльність ДРГ для проведення інформаційних операцій. Наприклад, вони заявляли, що захопили цю територію України. Андрій Демченко заявив, що такий випадок зафіксовано на Чернігівщині. Там російський військовий зайшов на українську територію та встановив прапор РФ, видаючи це за воєнну перемогу.

Читайте також:

Ми писали, що Андрій Демченко повідомив, що нараз українські військові не фіксують активність з боку білоруського кордону. За його словами, Білорусь не підтягує додаткових воєнних сил до нашого українського кордону.

Також Новини.LIVE інформували, що також Демченко в ефірі телемарафону спростував інформацію про виїзд Кравченка за кордон "за дзвінком з Києва". Він назвав ці чутки абсурдними та повідомив, якби в посадовця були обмеження на виїзд, ДПСУ не дозволили б перетнути кордон.