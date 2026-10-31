Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Фото: mediacenter.org.ua

Ексгенеральний прокурор Руслан Кравченко перетнув український кордон на підставі документів про службове відрядження. Прикордонники не отримували доручень, які забороняли б йому виїзд, а повідомлення про перетин кордону відповідного державного органу було частиною стандартної процедури інформування.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Новини.LIVE.

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Як Кравченко перетнув кордон

За словами Демченка, Кравченко виїхав з України вночі 14 вересня 2026 року через пункт пропуску "Шегині" на Львівщині. Під час прикордонного контролю він надав документи про службове відрядження, які давали право на виїзд.

Під час перевірки в базі даних спрацювало доручення уповноваженого державного органу за індексом "І" — інформування. Воно передбачало, що прикордонники мають повідомити ініціатора доручення про виїзд людини.

"За визначеним алгоритмом дій ініціатор доручення був відразу повідомлений у телефонному режимі про виїзд з України цієї особи. Додам, що це доручення не передбачає заборони виїзду людини, а лише інформування ініціатора. Будь-яких застережень про виїзд Р. Кравченка від ініціатора доручення також не надходило. Інших доручень Держприкордонслужбі, які б обмежували виїзд з України даної особи, уповноважені державні органи не надавали", — пояснив Демченко.

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Він наголосив, що інформація про нібито пропуск Кравченка "за дзвінком з Києва" неправдива й абсурдна. За його словами, якби в системі було зазначено обмеження на виїзд, прикордонники не дозволили б перетнути кордон.

Що відомо про відставку Кравченка

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 7 вересня 2026 року Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це свідомим політичним рішенням і заявив, що не хоче, аби посаду використовували як інструмент політичного протистояння.

Також Новини.LIVE писали, що 14 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Документ №905/2026 набрав чинності в день опублікування. Рішення ухвалили відповідно до законодавства про правовий режим воєнного стану. Підставою для рішення зазначено частину другу статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Водночас у тексті указу не було наведено додаткових пояснень щодо причин відсторонення.