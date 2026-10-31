Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Фото: mediacenter.org.ua

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко пересек украинскую границу на основании документов о служебной командировке. Пограничники не получали распоряжений, запрещающих ему выезд, а уведомление о пересечении границы от соответствующего государственного органа было частью стандартной процедуры информирования.

Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает Новини.LIVE.

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Как Кравченко пересек границу

По словам Демченко, Кравченко выехал из Украины ночью 14 сентября 2026 года через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. Во время пограничного контроля он предоставил документы о служебной командировке, дававшие право на выезд.

Во время проверки в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу "И" — информирование. Оно предусматривало, что пограничники должны уведомить инициатора поручения о выезде человека.

"В соответствии с установленным алгоритмом действий инициатор поручения был немедленно уведомлен по телефону о выезде этого лица из Украины. Добавлю, что данное поручение не предусматривает запрета на выезд человека, а лишь информирование инициатора. Каких-либо предостережений относительно выезда Р. Кравченко от инициатора поручения также не поступало. Других поручений Госпограничной службе, которые бы ограничивали выезд из Украины данного лица, уполномоченные государственные органы не предоставляли", — объяснил Демченко.

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Он подчеркнул, что информация о якобы пропуске Кравченко "по звонку из Киева" не соответствует действительности и абсурдна. По его словам, если бы в системе было указано ограничение на выезд, пограничники не позволили бы пересечь границу.

Что известно об отставке Кравченко

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 7 сентября 2026 года Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора. Он назвал это сознательным политическим решением и заявил, что не хочет, чтобы эту должность использовали в качестве инструмента политического противостояния.

Также Новини.LIVE писали, что 14 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора. Документ № 905/2026 вступил в силу в день публикации. Решение было принято в соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения. В качестве основания для решения указана часть вторая статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". В то же время в тексте указа не было приведено дополнительных объяснений относительно причин отстранения.