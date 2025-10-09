Новая политика Пентагона вызвала возмущение журналистов

Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Ассоциация прессы Пентагона выступила с резким заявлением, обвинив Министерство войны США в попытках ограничить свободу слова. По мнению журналистов, цель новой политики, введенной по приказу министра войны Пита Хегсета, — запугать представителей медиа.

Об этом сообщило издание Axios.

Ассоциация прессы Пентагона заявила, что новые правила, введенные Министерством войны, направлены на подавление независимой журналистики. Согласно документу от 15 сентября, журналисты должны подписать специальное соглашение, которое запрещает собирать или публиковать любую информацию, не прошедшую официальное одобрение Пентагона. В случае нарушения этого условия представители СМИ могут потерять аккредитацию.

"К сожалению, эти переговоры не были такими успешными, как мы надеялись", — заявила Ассоциация прессы Пентагона, подчеркнув, что попытки достичь компромисса с Министерством обороны пока безрезультатны.

По данным журналистов, новая политика предусматривает даже предварительное одобрение несекретной информации перед ее обнародованием. Пентагон, в свою очередь, утверждает, что эти меры направлены на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы прессы.

Напомним, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о переориентации Министерства обороны США на главную задачу — подготовку к войне.

Ранее мы также информировали, что 26 сентября Пит Хегсет созвал генералов на срочное совещание, чтобы обсудить актуальную оборонную стратегию страны.