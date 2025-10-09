Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Пресса обвинила Пентагон в попытке ограничить свободу слова

Пресса обвинила Пентагон в попытке ограничить свободу слова

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 09:39
Новая политика Пентагона вызвала возмущение журналистов
Пит Хегсет. Фото: Getty Images

Ассоциация прессы Пентагона выступила с резким заявлением, обвинив Министерство войны США в попытках ограничить свободу слова. По мнению журналистов, цель новой политики, введенной по приказу министра войны Пита Хегсета, — запугать представителей медиа.

Об этом сообщило издание Axios.

Реклама
Читайте также:

Пентагон обвинили в давлении на журналистов из-за новой политики

Ассоциация прессы Пентагона заявила, что новые правила, введенные Министерством войны, направлены на подавление независимой журналистики. Согласно документу от 15 сентября, журналисты должны подписать специальное соглашение, которое запрещает собирать или публиковать любую информацию, не прошедшую официальное одобрение Пентагона. В случае нарушения этого условия представители СМИ могут потерять аккредитацию.

"К сожалению, эти переговоры не были такими успешными, как мы надеялись", — заявила Ассоциация прессы Пентагона, подчеркнув, что попытки достичь компромисса с Министерством обороны пока безрезультатны.

По данным журналистов, новая политика предусматривает даже предварительное одобрение несекретной информации перед ее обнародованием. Пентагон, в свою очередь, утверждает, что эти меры направлены на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы прессы. 

Напомним, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил о переориентации Министерства обороны США на главную задачу — подготовку к войне.

Ранее мы также информировали, что 26 сентября Пит Хегсет созвал генералов на срочное совещание, чтобы обсудить актуальную оборонную стратегию страны.

журналисты СМИ Пентагон министр Пит Хегсет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации