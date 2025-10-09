Нова політика Пентагону викликала обурення журналістів

Піт Гегсет. Фото: Getty Images

Асоціація преси Пентагону виступила з різкою заявою, звинувативши Міністерство війни США у спробах обмежити свободу слова. На думку журналістів, нова політика, запроваджена за наказом міністра війни Піта Гегсета, має на меті залякати представників медіа.

Про це повідомило видання Axios.

Пентагон звинуватили у тиску на журналістів через нову політику

Асоціація преси Пентагону заявила, що нові правила, запроваджені Міністерством війни, спрямовані на придушення незалежної журналістики. Згідно з документом від 15 вересня, журналісти повинні підписати спеціальну угоду, яка забороняє збирати або публікувати будь-яку інформацію, що не пройшла офіційне схвалення Пентагону. У разі порушення цієї умови представники ЗМІ можуть втратити акредитацію.

"На жаль, ці переговори не були такими успішними, як ми сподівалися", — заявила Асоціація преси Пентагону, підкресливши, що спроби досягти компромісу з Міністерством оборони поки безрезультатні.

За даними журналістів, нова політика передбачає навіть попереднє схвалення несекретної інформації перед її оприлюдненням. Пентагон, своєю чергою, стверджує, що ці заходи спрямовані на захист національної безпеки, а не на обмеження свободи преси.

Нагадаємо, що глава Пентагону Піт Гегсет заявив про переорієнтацію Міністерства оборони США на головне завдання — підготовку до війни.

Раніше ми також інформували, що 26 вересня Піт Гегсет скликав генералів на термінову нараду, щоб обговорити актуальну оборонну стратегію країни.