Стало відомо, чому Гегсет скликає термінове засідання генералів

Міністр оборони Сполучених Штатів Америк Піт Гегсет скликає генералів на термінову нараду. Він хоче обговорити оборонну стратегію.

Про це повідомляє Bloomberg у пʼятницю, 26 вересня.

Термінова нарада генералів США

Лідер США Дональд Трамп позитивно оцінив нараду Гегсета з генералами.

"Чому це така велика справа? Ви поводитеся так, ніби це щось погане", — зауважив він.

Крім того, віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що в зустрічі "немає нічого незвичного".

Видання зазначає, що нарада повинна відбутися перед останнім днем фінансового року, а також можливим "шатдауном".

У такій ситуації фінансування відряджень держслужбовців, включно з військовими, з бюджету може бути зупинене. Саме через це Гегсет, ймовірно, прагне терміново скликати всіх генералів.

Високопоставлений представник промисловості на умовах анонімності додав, що зустріч присвятять оборонній стратегії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Гегсет скликає екстрене засідання генералів та адміралів.

Раніше лідер США Дональд Трамп перейменував Міноборони. Він підписав указ про нову назву — Міністерство війни.