Стало известно, почему Хэгсет созывает срочное заседание генералов

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хэгсет созывает генералов на срочное совещание. Он хочет обсудить оборонную стратегию.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 26 сентября.

Срочное совещание генералов США

Лидер США Дональд Трамп положительно оценил совещание Хэгсета с генералами.

"Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое", — отметил он.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что во встрече "нет ничего необычного".

Издание отмечает, что совещание должно состояться перед последним днем финансового года, а также возможным "шатдауном".

В такой ситуации финансирование командировок госслужащих, включая военных, из бюджета может быть остановлено. Именно поэтому Хэгсет, вероятно, стремится срочно созвать всех генералов.

Высокопоставленный представитель промышленности на условиях анонимности добавил, что встречу посвятят оборонной стратегии.

