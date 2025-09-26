Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Срочное заседание генералов Пентагона — почему Хэгсет их созвал

Срочное заседание генералов Пентагона — почему Хэгсет их созвал

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:57
Стало известно, почему Хэгсет созывает срочное заседание генералов
Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хэгсет созывает генералов на срочное совещание. Он хочет обсудить оборонную стратегию.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 26 сентября.

Реклама
Читайте также:

Срочное совещание генералов США

Лидер США Дональд Трамп положительно оценил совещание Хэгсета с генералами.

Реклама

"Почему это такое большое дело? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое", — отметил он.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что во встрече "нет ничего необычного".

Реклама

Издание отмечает, что совещание должно состояться перед последним днем финансового года, а также возможным "шатдауном".

В такой ситуации финансирование командировок госслужащих, включая военных, из бюджета может быть остановлено. Именно поэтому Хэгсет, вероятно, стремится срочно созвать всех генералов.

Высокопоставленный представитель промышленности на условиях анонимности добавил, что встречу посвятят оборонной стратегии.

Напомним, недавно стало известно, что Хэгсет созывает экстренное заседание генералов и адмиралов.

Ранее лидер США Дональд Трамп переименовал Минобороны. Он подписал указ о новом названии — Министерство войны.

США Дональд Трамп Пентагон Джей Ди Вэнс Пит Хегсет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации