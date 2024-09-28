Глава словенского правительства объяснил, почему мир должен реагировать на агрессию РФ против Украины

Роберт Голоб. Фото: wikimedia.org

Игнорировать российскую агрессию по отношению к Украине нельзя. Если агрессора не остановить, подобные конфликты могут возникнуть по всему миру.

Об этом в пятницу, 27 сентября, во время выступления на Генассамблее ООН сообщил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

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Голоб подчеркнул, что война в Украине — это агрессия более сильного соседа против меньшего и более слабого, нарушение Устава ООН.

"Если позволим этой агрессии пройти, мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", — сказал глава словенского правительства.

Также он добавил, что Совбез ООН нуждается в реформировании, ведь пятеро его постоянных членов злоупотребляют правом вето, ставя прежде всего собственные интересы.

"Нам срочно нужен Совет, который является настоящим представительством международного сообщества. Совет, отвечающий современному миру. Мы должны обеспечить справедливое распределение мест", — отметил Голоб.

По его мнению, африканский континент должен быть представлен в Совбезе, но право вето необходимо реформировать.

Ранее вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что российская агрессия может распространиться на другие территории. Если позволить Путину безнаказанно захватывать украинские территории, в дальнейшем он может нацелиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО.

Также мы сообщали, что четверг, 26 сентября, в США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,4 миллиарда долларов. В рамках этой поддержки, Украина получит дополнительную противовоздушную оборону, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы класса "воздух-земля".