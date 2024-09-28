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Прем'єр Словенії пояснив, чому небезпечно ігнорувати агресію РФ проти України

28 вересня 2024 00:50
Чекарьова Марія - редактор
Очільник словенського уряду пояснив, чому світ має реагувати на агресію РФ проти України
Роберт Голоб. Фото: wikimedia.org
Чекарьова Марія - редактор

Ігнорувати російську агресію щодо України не можна. Якщо агресора не зупинити, подібні конфлікти можуть виникнути в усьому світі.

Про це в п'ятницю, 27 вересня, під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

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Голоб наголосив, що війна в Україні — це агресія більш сильного сусіда проти меншого і слабшого, порушення Статуту ООН.

"Якщо дозволимо цій агресії пройти, ми відчинимо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу", — сказав очільник словенського уряду.

Також він додав, що Раду безпеки ООН потребує реформування, адже п'ятеро її постійних членів зловживають правом вето, ставлячи насамперед власні інтереси.

"Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародного співтовариства. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми маємо забезпечити справедливий розподіл місць", — зазначив Голоб.

На його думку, африканський континент має бути представлений у Раді безпеки, але право вето необхідно реформувати.

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявила, що російська агресія може поширитися на інші території. Якщо дозволити Путіну безкарно захоплювати українські території, у подальшому він може націлитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО.

Також ми повідомляли, що четвер, 26 вересня, у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2,4 мільярда доларів. У рамках цієї підтримки Україна отримає додаткову протиповітряну оборону, безпілотні літальні апарати та боєприпаси класу "повітря-земля".

Україна війна в Україні Словенія Росія міністр

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