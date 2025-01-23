Нужно усилить Украину перед переговорами — премьер Бельгии

Премьер Бельгии Александер де Кроо. Фото: Reuters

Украина должна получить существенное усиление и стать в более сильную позицию, прежде чем начать переговоры с Россией. Вместе с тем, РФ нужно значительно ослабить.

Об этом заявил премьер Бельгии Александер де Кроо в Давосе в четверг, 23 января.

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Как отметил Кроо, за три года войны Россия не достигла ни одной стратегической цели, а ее экономика значительно ослабла. Однако перед переговорами о прекращении войны Украину нужно поставить в более сильную позицию, убежден политик.

"Важно сказать, кто враг. Враг — это Владимир Путин и он извне, а не внутри. Я вижу много обвинений между партнерами, но это не помогает. Мы должны быть четкими: Путина нужно ослабить, а Украину укрепить", — заявил Кроо.

Он добавил, что ослабить Россию можно с помощью усиления и продления санкций. Кроо также прокомментировал детали 16 пакета санкций против РФ.

"Российская экономика была значительно ослаблена. В этом пакете, по моему мнению, газ и СПГ должны играть очень важную роль. Я думаю, что мы также должны рассмотреть вопрос удобрений. Мы видим, что экспорт удобрений из России фактически увеличился по сравнению с периодом войны", — отметил премьер.

Напомним, во время выступления в Давосе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Путин понимает только язык силы. Глава государства отметил, что с российским диктатором нельзя говорить на равных.

Лидер США Дональд Трамп опубликовал обращение к Владимиру Путину. Он призвал российского диктатора немедленно прекратить войну в Украине и пригрозил ему.