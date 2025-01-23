Прем'єр Бельгії Александер де Кроо. Фото: Reuters

Україна повинна отримати суттєве підсилення та стати в сильнішу позицію, перш ніж почати переговори з Росією. Натомість РФ потрібно значно послабити.

Про це заявив прем'єр Бельгії Александер де Кроо у Давосі в четвер, 23 січня.

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Посилення санкцій проти Росії

Як зазначив Кроо, за три роки війни Росія не досягла жодної стратегічної цілі, а її економіка значно ослабла. Однак перед переговорами про припинення війни, Україну потрібно поставити у сильнішу позицію, переконаний політик.

"Важливо сказати, хто ворог. Ворог — це Володимир Путін і він ззовні, а не всередині. Я бачу багато звинувачень між партнерами, але це не допомагає. Маємо бути чіткими: Путіна потрібно ослабити, а Україну зміцнити", — заявив Кроо.

Він додав, що ослабити Росію можна за допомогою посилення та продовження санкцій. Кроо також прокоментував деталі 16 пакету санкції проти РФ.

"Російська економіка була значно ослаблена. У цьому пакеті, на мою думку, газ і СПГ повинні відігравати дуже важливу роль. Я думаю, що ми також повинні розглянути питання добрив. Ми бачимо, що експорт добрив з Росії фактично збільшився порівняно з періодом війни", — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, під час виступу в Давосі український президент Володимир Зеленський заявив, що Путін розуміє тільки мову сили. Глава держави зазначив, що з російським диктатором не можна говорити на рівних.

Лідер США Дональд Трамп опублікував звернення до Володимира Путіна. Він закликав російського диктатора негайно припинити війну в Україні та пригрозив йому.