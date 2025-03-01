Премьер Австралии Албанезе сделал заявление о поддержке Украины

Премьер Австралии Энтони Албанезе. Фото: скриншот

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его страна стоит с Украиной. Он напомнил о своих встречах с Президентом Владимиром Зеленским и визите в Киев.

Об этом Энтони Албанезе сказал в обращении в субботу, 1 марта.

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"В этом году мы видим, что война в Европе продолжается уже три года. Народ Украины борется не только за свой национальный суверенитет, они борются за международное верховенство права", — подчеркнул Албанезе.

По его словам, Австралия выделила более 1,5 млрд долларов, чтобы помочь Украине защитить себя.

В частности, более 1,3 млрд долларов было направлено на военную помощь — на критически важное оборудование для боевых действий и тренировки украинских сил.

Напомним, после спора в Белом доме Албанезе поддержал Зеленского и отметил, что он продемонстрировал храбрость.

Также Австралия объявила о введении крупнейшего с 2022 года пакета санкций, направленных против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.