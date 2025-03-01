Премʼєр Австралії Албанезе зробив заяву щодо підтримки України

Премʼєр Австралії підтримав Україну та нагадав про допомогу
Премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що його країна стоїть з Україною. Він нагадав про свої зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським та візит до Києва.
Про це Ентоні Албанезе сказав у зверненні у суботу, 1 березня.
Австралія підтримує Україну
"Цього року ми бачимо, що війна в Європі триває вже три роки. Народ України бореться не лише за свій національний суверенітет, вони борються за міжнародне верховенство права", — наголосив Албанезе.
За його словами, Австралія виділила понад 1,5 млрд доларів, щоб допомогти Україні захистити себе.
Зокрема, понад 1,3 млрд доларів було спрямовано на військову допомогу — на критично важливе обладнання для бойових дій та тренування українських сил.
Нагадаємо, після суперечки у Білому домі Албанезе підтримав Зеленського та зауважив, що він продемонстрував хоробрість.
Також Австралія оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій, спрямованих проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.
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