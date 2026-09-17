Ульф Кристерссон подал в отставку после выборов в Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото: Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после объявления результатов парламентских выборов. Победу на выборах одержала левоцентристская оппозиция. Теперь в стране должен начаться процесс формирования нового правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на письмо Ульфа Кристерссона и SVT в четверг, 17 сентября.

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Кристерссон подал в отставку

Вскоре после объявления результатов выборов Ульф Кристерссон сообщил, что подал прошение об отставке спикеру парламента.

В своём письме он отметил, что результаты выборов могут затруднить формирование следующего правительства. По его словам, препятствием для возможных вариантов формирования правительства и коалиций могут стать различные заявления партий, сделанные до дня выборов.

"Результаты выборов, возможно, создали сложные условия для формирования следующего правительства, поскольку различные заявления партий, сделанные до дня выборов, могут стать препятствием для любых возможных вариантов формирования правительства и коалиций", — заявил Кристерссон в своем письме спикеру.

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Чиновник также отметил, что для определения премьер-министра, которого Риксдаг сможет принять, необходима конструктивная открытость со стороны парламентских партий.

Он подчеркнул необходимость без промедления приступить к работе по формированию нового правительства и обратился к спикеру с просьбой освободить его от должности.

"Чтобы эта работа началась немедленно, я настоящим письмом прошу освободить меня от должности премьер-министра", — написал Кристерссон.

Скриншот сообщения Кристерссона/X

Что будет дальше

После отставки премьер-министр и другие министры правительства освобождаются от своих должностей, но продолжают исполнять обязанности до принесения присяги новым правительством.

Лидер партии "Христианские демократы" Эбба Буш заявила, что теперь именно спикер должен начать процесс определения того, кто сформирует новое правительство.

Буш также поблагодарила Кристерссона за его работу на посту премьер-министра и отметила, что он вместе с партией и остальной частью "сине-желтой" команды придал Швеции новое направление.

"Я хочу поблагодарить Ульфа Кристерссона за его руководство на посту премьер-министра, который вместе с нами и остальной частью "сине-желтой" команды придал Швеции новое направление", — заявила она.

Новинии.LIVE сообщали, что Швеция дополнительно выделит более 270 млн шведских крон на поддержку обороноспособности Украины. Основная часть средств будет направлена на противовоздушную оборону и закупку боеприпасов. После нового взноса общее финансирование Швецией программы PURL достигнет 552 млн долларов США.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном во время саммита НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года. Стороны обсудили укрепление украинской боевой авиации, подготовку пилотов, Drone Deal и укрепление ПВО. Также речь шла о шведских истребителях Gripen и поддержке Украины в рамках программы PURL.