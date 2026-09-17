Ульф Крістерссон подав у відставку після виборів у Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон подав у відставку після оголошення результатів парламентських виборів. Перемогу на виборах здобула лівоцентристська опозиція. Тепер у країні має розпочатися процес формування нового уряду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на лист Ульф Крістерссона та SVT у четвер, 17 вересня.

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Крістерссон подав у відставку

Незабаром після оголошення результатів виборів Ульф Крістерссон повідомив, що подав прохання про відставку спікеру парламенту.

У своєму листі він зазначив, що результати виборів можуть ускладнити формування наступного уряду. За його словами, перешкодою для можливих варіантів формування уряду та коаліцій можуть стати різні заяви партій, зроблені до дня виборів.

"Результати виборів, можливо, створили складні умови для формування наступного уряду, оскільки різні заяви партій, зроблені до дня виборів, можуть стати перешкодою для будь-яких можливих варіантів формування уряду та коаліцій", – заявив Крістерссон у своєму листі до спікера.

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Посадовець також зазначив, що для визначення прем’єр-міністра, якого Риксдаг зможе прийняти, необхідна конструктивна відкритість з боку парламентських партій.

Він наголосив на необхідності розпочати роботу з формування нового уряду без зволікань та звернувся до спікера з проханням звільнити його з посади.

"Щоб ця робота розпочалася негайно, я цим листом прошу звільнити мене з посади прем’єр-міністра", — написав Крістерссон.

Скриншот повідомлення Крістерссона/X

Що буде далі

Після відставки прем’єр-міністр та інші міністри уряду звільняються зі своїх посад, але продовжують виконувати обов'язки до складення присяги новим урядом.

Лідерка партії "Християнські демократи" Ебба Буш заявила, що тепер саме спікер має розпочати процес визначення того, хто сформує новий уряд.

Буш також подякувала Крістерссону за його роботу на посаді прем’єр-міністра та зазначила, що він разом із партією та рештою "синьо-жовтої" команди надав Швеції новий напрямок.

"Я хочу подякувати Ульфу Крістерссону за його керівництво на посаді прем’єр-міністра, який разом з нами та рештою "синьо-жовтої" команди надав Швеції новий напрямок", — заявила вона.

Новини.LIVE інформували, що Швеція додатково виділить понад 270 млн шведських крон на підтримку обороноздатності України. Основну частину коштів спрямують на протиповітряну оборону та закупівлю боєприпасів. Після нового внеску загальне фінансування Швецією програми PURL сягне 552 млн доларів США.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном під час саміту НАТО в Анкарі 8 липня 2026 року. Сторони обговорили посилення української бойової авіації, підготовку пілотів, Drone Deal та зміцнення ППО. Також ішлося про шведські винищувачі Gripen і підтримку України за програмою PURL.