Моди призвал Путина к переговорам с целью прекращения войны в Украине

Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС. Фото: Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента России Владимира Путина приступить к переговорам с целью прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что диалог и дипломатия — это путь к урегулированию конфликтов, а Индия готова поддерживать мирные усилия. Встреча Моди и Путина состоялась в Нью-Дели накануне саммита БРИКС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления Моди, сделанные во время встречи с Путиным в пятницу, 11 сентября.

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Моди призвал Путина к переговорам

По данным Министерства иностранных дел Индии, в ходе двусторонних переговоров Моди заявил Путину, что диалог и дипломатия являются правильным путем для урегулирования конфликтов. По его словам, Индия готова поддерживать мирные усилия.

Переговоры состоялись накануне двухдневного саммита БРИКС, который должен начаться в субботу, 12 сентября. Война в Украине была среди вопросов повестки дня, однако в заявлении индийского МИД речь шла о конфликтах "в Черноморском регионе".

Индия является крупным покупателем российской нефти и зерна. В то же время страна столкнулась с трудностями в судоходстве в Чёрном море из-за ударов России, в результате которых индийские моряки стали жертвами атак беспилотников.

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Нью-Дели поддерживает тесные связи как с западными партнерами, так и с Москвой и с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в целом придерживается прагматичной позиции в отношении войны.

В то же время в конце августа во время встречи с Путиным в Кыргызстане Моди ужесточил свою риторику и публично призвал российского президента прекратить боевые действия перед камерами.

Тогда премьер-министр Индии сказал: "Необходимо пройти путь от бесконечной войны к ее завершению".

В ответ Путин заявил, что Россия идет по этому пути.

В то же время пока неясно, насколько прямым был призыв Моди во время последней встречи в Нью-Дели. Индийские СМИ не опубликовали видеозапись его выступления.

Что еще обсудили Моди и Путин

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков подтвердил, что в ходе переговоров обсуждалась Украина. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным индийской стороны, Моди и Путин договорились укреплять особое стратегическое партнерство между двумя странами. Стороны также заявили, что двустороннее сотрудничество продолжает демонстрировать значительный рост.

Саммит БРИКС в Нью-Дели будет посвящен вопросам торговли, технологий и региональных конфликтов. Среди лидеров, участвующих в мероприятии, — президент Китая Си Цзиньпин.

Новини.LIVE сообщали, что Индия и Украина планируют расширить сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, инноваций и стартапов. Стороны намерены перейти к обсуждению конкретных совместных направлений и проектов в этих сферах. Также министр иностранных дел Индии пригласил Андрея Сибигу принять участие в следующем заседании межправительственной комиссии в Индии.

Новини.LIVE также сообщали, что 3 сентября в Киев прибыл министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар и встретился с Андреем Сибигой. Стороны обсудили возобновление мирного процесса по прекращению войны России против Украины, безопасное судоходство в Черном море и экономическое сотрудничество. Также Джайшанкар заявил, что войну можно завершить только путем диалога, дипломатии и переговоров.