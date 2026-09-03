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Главная Новости дня Индия и Украина усилят сотрудничество в сфере ИИ: обсудят конкретные проекты

Индия и Украина усилят сотрудничество в сфере ИИ: обсудят конкретные проекты

Ua ru
3 сентября 2026 19:57
Индия и Украина будут развивать сотрудничество в сфере ИИ
Субраманьям Джайшанкар. Фото: ОП

Индия и Украина планируют расширять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, инноваций и стартапов. О перспективных направлениях взаимодействия заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время визита в Киев.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Стороны обсудят конкретные совместные проекты

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Джайшанкар отметил, что стороны видят значительный потенциал для развития технологического партнерства.

"Некоторые из наших явных областей прогресса — это цифровые возможности, инновации, стартапы. Мир искусственного интеллекта имеет большой потенциал в сфере образования, управления, сельского хозяйства", — заявил Джайшанкар.

Особое внимание Индия готова уделить использованию искусственного интеллекта в различных сферах. В частности, речь идет о возможностях применения ИИ в образовании, государственном управлении и сельском хозяйстве. Джайшанкар подчеркнул, что эти направления обладают значительным потенциалом для совместной работы.

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Министр также сообщил, что Украина и Индия планируют перейти к обсуждению конкретных направлений и проектов, которые могут быть реализованы в рамках двустороннего сотрудничества. Кроме того, Джайшанкар пригласил Андрея Сибигу в Индию. Украинский министр должен принять участие в следующем заседании Комиссии по межправительственному сотрудничеству между двумя странами.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 сентября в Киев прибыл министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. В ходе визита он уже провел встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Индия работают над активизацией экономического сотрудничества. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, страны сосредоточены на увеличении объемов торговли, привлечении инвестиций и развитии деловых связей.

Индия МИД Андрей Сибига Украина дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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