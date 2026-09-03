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Головна Новини дня Індія й Україна посилять співпрацю у сфері ШІ: обговорять конкретні проєкти

Індія й Україна посилять співпрацю у сфері ШІ: обговорять конкретні проєкти

Ua ru
3 вересня 2026 19:57
Індія та Україна розвиватимуть співпрацю у сфері ШІ
Субраманьям Джайшанкар. Фото: ОП

Індія та Україна планують розширювати співпрацю у сфері штучного інтелекту, цифрових технологій, інновацій та стартапів. Про перспективні напрямки взаємодії заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар під час візиту до Києва.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сторони обговорять конкретні спільні проєкти

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою Джайшанкар зазначив, що сторони бачать значний потенціал для розвитку технологічного партнерства.

"Деякі наші явні сфери прогресу — це цифрові можливості, інновації, стартапи. Світ штучного інтелекту має великий потенціал у сфері освіти, управління, сільського господарства", — заявив Джайшанкар.

Окрему увагу Індія готова приділити використанню штучного інтелекту в різних сферах. Зокрема, йдеться про можливості застосування ШІ в освіті, державному управлінні та сільському господарстві. Джайшанкар наголосив, що ці напрямки мають значний потенціал для спільної роботи.

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Міністр також повідомив, що Україна та Індія планують перейти до обговорення конкретних напрямків і проєктів, які можуть бути реалізовані в межах двосторонньої співпраці. Крім того, Джайшанкар запросив Андрія Сибігу до Індії. Український міністр має взяти участь у наступному засіданні Комісії з міжурядової співпраці між двома країнами.

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 вересня до Києва прибув міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар. Під час візиту він уже провів зустріч із главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Індія працюють над активізацією економічної співпраці. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, країни зосереджені на збільшенні обсягів торгівлі, залученні інвестицій та розвитку ділових зв’язків.

Індія МЗС Андрій Сибіга Україна дипломатія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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