Моді закликав Путіна до переговорів для завершення війни в Україні

Президент Росії Володимир Путін бере участь у зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту БРІКС. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав президента Росії Володимира Путіна перейти до переговорів для завершення війни в Україні. Він наголосив, що діалог і дипломатія є шляхом до розв'язання конфліктів, а Індія готова підтримувати мирні зусилля. Зустріч Моді та Путіна відбулася в Нью-Делі напередодні саміту БРІКС.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяви Моді заявив під час зустрічі з Путіним у п'ятницю, 11 вересня.

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Моді закликав Путіна до переговорів

За даними Міністерства закордонних справ Індії, під час двосторонніх переговорів Моді заявив Путіну, що діалог і дипломатія є правильним шляхом для розв'язання конфліктів. За його словами, Індія готова підтримувати мирні зусилля.

Переговори відбулися напередодні дводенного саміту БРІКС, який має розпочатися в суботу, 12 вересня. Війна в Україні була серед питань порядку денного, однак у заяві індійського МЗС йшлося про конфлікти "у Чорноморському регіоні".

Індія є великим покупцем російських нафти та зерна. Водночас країна зіткнулася з труднощами у судноплавстві в Чорному морі через удари Росії, внаслідок яких індійські моряки стали жертвами атак безпілотників.

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Моді знову закликав Путіна припинити бойові дії

Нью-Делі підтримує тісні зв'язки як із західними партнерами, так і з Москвою та від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року загалом дотримується прагматичної позиції щодо війни.

Водночас наприкінці серпня під час зустрічі з Путіним у Киргизстані Моді посилив свою риторику та публічно закликав російського президента припинити бойові дії перед камерами.

Тоді прем'єр Індії сказав: "Необхідно пройти шлях від нескінченної війни до її завершення".

У відповідь Путін заявив, що Росія йде цим шляхом.

Водночас наразі незрозуміло, наскільки прямим був заклик Моді під час останньої зустрічі в Нью-Делі. Індійські ЗМІ не опублікували відеозапису його виступу.

Що ще обговорили Моді та Путін

Радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив, що під час переговорів обговорювали Україну. Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними індійської сторони, Моді та Путін домовилися зміцнювати особливе стратегічне партнерство між двома країнами. Сторони також заявили, що двостороння співпраця продовжує демонструвати значне зростання.

Саміт БРІКС у Нью-Делі має бути зосереджений на питаннях торгівлі, технологій та регіональних конфліктах. Серед лідерів, які беруть участь у заході, є Президент Китаю Сі Цзіньпін.

Новини.LIVE інформували, що Індія та Україна планують розширити співпрацю у сфері штучного інтелекту, цифрових технологій, інновацій та стартапів. Сторони хочуть перейти до обговорення конкретних спільних напрямків і проєктів у цих сферах. Також міністр закордонних справ Індії запросив Андрія Сибігу взяти участь у наступному засіданні міжурядової комісії в Індії.

Новини.LIVE також писали, що до Києва 3 вересня прибув міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар і зустрівся з Андрієм Сибігою. Сторони обговорили відновлення мирного треку щодо завершення війни Росії проти України, безпечне судноплавство в Чорному морі та економічну співпрацю. Також Джайшанкар заявив, що війну можна завершити лише шляхом діалогу, дипломатії та переговорів.