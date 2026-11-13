Премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Фото: Reuters

Любой реальный прогресс в направлении прекращения огня и достижения прочного мира является желательным. В то же время Россия должна подтвердить серьезность своих намерений конкретными действиями. Такую позицию озвучил премьер-министр Ирландии Михал Мартин во время итоговой пресс-конференции неформального саммита глав государств и правительств Европейского Союза.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

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Что премьер Ирландии сказал о прекращении войны в Украине

Михал Мартин подчеркнул, что международные усилия по прекращению огня и достижению прочного мира имеют большое значение. Он также поблагодарил США за продолжение работы в этом направлении, но подчеркнул, что Россия должна подтвердить серьезность своих намерений действиями.

"Любой реальный прогресс в направлении прекращения огня и прочного мира является желательным, и я благодарю США за их постоянные усилия. Но Россия должна доказать своими действиями, что серьезно настроена прекратить агрессию", — заявил премьер Ирландии.

Также Михал Мартин рассказал о двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в среду. Он охарактеризовал их беседу как хорошую.

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Участники неформального саммита обсудили участие Европы в предстоящих переговорах по Украине. В частности, речь шла о формате представления европейской позиции за столом переговоров. Мартин назвал обсуждение этого вопроса конструктивным.

Кроме того, премьер Ирландии подчеркнул необходимость обеспечить финансовую устойчивость Украины в 2027 году. Он также подчеркнул важность достижения справедливого и долгосрочного урегулирования.

Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Ирландии Михал Мартин назвал российские атаки на Украину варварскими и дикими и упомянул, что лично видел последствия ударов во время визита в Киев в июле. Он отметил стойкость украинцев, которые продолжают противостоять войне, несмотря на усталость и пережитые испытания. Также Мартин заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Европы и подчеркнул необходимость обеспечить её финансовыми ресурсами в 2027 году.

Новини.LIVE писали, что Ирландия ведет с Украиной переговоры о закупке украинских беспилотников, однако обсуждение пока находится на начальном этапе. Министр обороны Хелен Макенти высоко оценила украинские технологии и назвала Украину перспективным партнером в этой сфере. Кроме того, Киев и Дублин работают над соглашением о совместном производстве дронов.