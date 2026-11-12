Министр обороны Ирландии Хелен Макенти. Фото: facebook.com/HelenMcEnteeTD

Ирландия обсуждает с Киевом возможность закупки украинских беспилотников. Переговоры пока находятся на начальном этапе. Министр обороны Ирландии Хелен Макенти назвала украинские технологии дронов одними из самых современных в мире.

Об этом Хелен Макенти заявила во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о переговорах Ирландии с Украиной по поводу дронов

Министр обороны Ирландии Хелен Макенти рассказала о переговорах с Украиной по закупке беспилотников. По ее словам, обсуждения находятся на очень ранней стадии, поэтому впереди еще много работы.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества, Макенти также отметила высокий уровень украинских технологий в сфере беспилотников. Она подчеркнула, что Украина является перспективным партнером для Ирландии в этом направлении, несмотря на то, что страна параллельно инвестирует в собственные возможности и мощности.

"И хотя мы сейчас инвестируем в наши новые возможности и мощности, Украина является идеальным партнером в этом плане. Но мы сейчас находимся на очень ранней стадии, впереди еще много работы", — отметила министр обороны Ирландии.

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Также накануне премьер-министр Ирландии и президент Украины сообщили, что обе страны работают над соглашением о совместном производстве беспилотников.

Новини.LIVE сообщали, что 11 ноября 2026 года премьер-министр Ирландии Михал Мартин назвал российские атаки на Украину "варварскими и дикими" и подчеркнул несокрушимость украинцев. Он заявил, что мирные переговоры должны предусматривать уважение к территориальной целостности Украины, а само государство должно оставаться в центре Европы. Также Мартин заверил в дальнейшей поддержке Киева, в частности в обеспечении необходимого финансирования на 2027 год и продвижении к вступлению в ЕС.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский положительно оценил переговоры с международными партнерами, которые состоялись в Дублине в рамках саммита Европейского политического сообщества. Президент назвал встречи продуктивными и подчеркнул, что они принесли конкретные результаты.