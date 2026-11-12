Міністерка оборони Ірландії Гелен Макенті. Фото: facebook.com/HelenMcEnteeTD

Ірландія обговорює з Києвом можливість закупівлі українських безпілотників. Переговори поки перебувають на початковому етапі. Міністерка оборони Ірландії Гелен Макенті назвала українські технології дронів одними з найсучасніших у світі.

Про це Гелен Макенті сказала під час саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про переговори Ірландії з Україною щодо дронів

Міністерка оборони Ірландії Гелен Макенті розповіла про переговори з Україною щодо закупівлі безпілотників. За її словами, обговорення перебувають на дуже ранній стадії, тому попереду ще багато роботи.

Виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти, Макенті також відзначила високий рівень українських технологій у сфері безпілотників. Вона наголосила, що Україна є перспективним партнером для Ірландії в цьому напрямі, попри те, що країна паралельно інвестує у власні можливості та потужності.

"І хоча ми зараз інвестуємо у наші нові можливості та потужності, Україна є ідеальним партнером у цьому плані. Але ми зараз на дуже ранній стадії, попереду ще багато роботи", — зазначила міністерка оборони Ірландії.

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Також напередодні прем'єр-міністр Ірландії та президент України повідомили, що обидві країни працюють над угодою щодо спільного виробництва безпілотників.

Новини.LIVE інформували, що 11 листопада 2026 року Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін назвав російські атаки на Україну "варварськими та дикими" та наголосив на незламності українців. Він заявив, що мирні переговори мають передбачати повагу до територіальної цілісності України, а сама держава повинна залишатися в центрі Європи. Також Мартін запевнив у подальшій підтримці Києва, зокрема в забезпеченні необхідного фінансування на 2027 рік і просуванні до вступу в ЄС.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський позитивно оцінив переговори з міжнародними партнерами, які відбулися в Дубліні на полях саміту Європейської політичної спільноти. Президент назвав зустрічі продуктивними та наголосив, що вони принесли конкретні результати.