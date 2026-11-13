Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Фото: Reuters

Будь-який реальний прогрес у напрямку припинення вогню та досягнення тривалого миру є бажаним. Водночас Росія має підтвердити серйозність своїх намірів конкретними діями. Таку позицію озвучив прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін під час підсумкової пресконференції неформального саміту глав держав та урядів Європейського Союзу.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

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Що прем’єр Ірландії сказав про припинення війни в Україні

Міхол Мартін наголосив, що міжнародні зусилля для припинення вогню та досягнення тривалого миру є важливими. Він також подякував США за продовження роботи в цьому напрямку, але підкреслив, що Росія має підтвердити серйозність своїх намірів діями.

"Будь-який реальний прогрес у напрямку припинення вогню та тривалого миру є бажаним, і я дякую США за їхні постійні зусилля. Але Росія має довести своїми діями, що серйозно налаштована припинити агресію", — заявив прем’єр Ірландії.

Також Міхол Мартін розповів про двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в середу. Він охарактеризував їхню розмову як гарну.

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Учасники неформального саміту обговорили участь Європи в майбутніх переговорах щодо України. Зокрема, йшлося про формат представлення європейської позиції за столом переговорів. Мартін назвав обговорення цього питання конструктивним.

Крім того, прем’єр Ірландії наголосив на необхідності забезпечити фінансову спроможність України у 2027 році. Він також підкреслив важливість досягнення справедливого та тривалого врегулювання.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін назвав російські атаки на Україну варварськими та дикими й згадав, що особисто бачив наслідки ударів під час візиту до Києва в липні. Він відзначив стійкість українців, які продовжують протистояти війні попри втому та пережиті випробування. Також Мартін запевнив у подальшій підтримці України з боку Європи та наголосив на необхідності забезпечити її фінансовими ресурсами у 2027 році.

Новини.LIVE писали, що Ірландія веде з Україною переговори щодо закупівлі українських безпілотників, однак обговорення поки перебувають на початковому етапі. Міністерка оборони Гелен Макенті високо оцінила українські технології та назвала Україну перспективним партнером у цій сфері. Крім того, Київ і Дублін працюють над угодою про спільне виробництво дронів.