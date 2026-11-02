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Главная Новости дня Премьер Бельгии, блокировавший кредит Украине, подал в отставку

Премьер Бельгии, блокировавший кредит Украине, подал в отставку

Ua ru
2 ноября 2026 13:56
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал в отставку из-за бюджетного кризиса dts Nachrichtenagentur
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Фото: dts Nachrichtenagentur

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратился к королю Филиппу I с просьбой об отставке. Такое решение он принял после провала переговоров внутри правящей коалиции по преодолению бюджетного кризиса.

Об этом сообщил Королевский дворец в Брюсселе, передает Новини.LIVE.

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Почему Барт Де Вевер решил уйти с поста

Камнем преткновения для переговоров стали планы сократить дефицит государственного бюджета, который на 2027 год оценивается в 10 млрд евро. Представители коалиции не смогли прийти к соглашению относительно необходимых шагов для решения финансовой проблемы.

В то же время король Филипп I не удовлетворил просьбу об отставке сразу, а взял её на рассмотрение. Это решение даёт премьеру и правительству дополнительное время для поиска выхода из политического кризиса. Консультации монарха с лидерами политических партий должны начаться завтра. Следующая встреча Де Вевера с королем запланирована на пятницу, 6 ноября. После этого ситуация с его пребыванием в должности может проясниться.

Барт Де Вевер также известен своей позицией относительно использования замороженных российских активов в пользу Украины. В декабре 2025 года он выступил против предоставления Киеву репарационного кредита, обеспеченного заблокированными средствами РФ. Значительная часть этих активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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Кроме того, в марте Де Вевер призвал Европейский Союз восстановить нормальные отношения с Россией и вернуться к закупкам дешевых российских энергоресурсов.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель вместе с командой для участия в заседании Европейского совета и переговорах с международными партнерами. В рамках визита он запланировал встречи с руководством ЕС и НАТО, президентом Франции, а также премьер-министрами Бельгии, Польши, Дании, Венгрии, Финляндии и Швеции.

Как сообщали Новини.LIVE, 15 октября во время визита в Бельгию Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бартом де Вевером и обсудил последствия российских атак на украинскую инфраструктуру. Президент рассказал об ударах по энергетическим объектам, отключениях электроэнергии на Волыни, в Киеве и области, а также о сложностях с ремонтами из-за угрозы повторных обстрелов.

госбюджет Бельгия политики финансы дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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