Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прем’єр Бельгії, який блокував кредит Україні, подав у відставку

Прем’єр Бельгії, який блокував кредит Україні, подав у відставку

Ua ru
2 листопада 2026 13:56
Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер подав у відставку через бюджетну кризу dts Nachrichtenagentur
Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер. Фото: dts Nachrichtenagentur

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер звернувся до короля Філіпа І з проханням про відставку. Таке рішення він ухвалив після провалу переговорів усередині правлячої коаліції щодо подолання бюджетної кризи.

Про це повідомив Королівський палац у Брюсселі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому Барт Де Вевер вирішив піти з посади

Каменем спотикання для переговорів стали плани скоротити дефіцит державного бюджету, який на 2027 рік оцінюють у 10 млрд євро. Представники коаліції не змогли дійти згоди щодо необхідних кроків для вирішення фінансової проблеми.

Водночас король Філіп І не задовольнив прохання про відставку одразу, а взяв його на розгляд. Це рішення дає прем’єру та уряду додатковий час для пошуку виходу з політичної кризи. Консультації монарха з лідерами політичних партій мають розпочатися завтра. Наступна зустріч Де Вевера з королем запланована на п’ятницю, 6 листопада. Після цього ситуація з його перебуванням на посаді може прояснитися.

Барт Де Вевер також відомий своєю позицією щодо використання заморожених російських активів на користь України. У грудні 2025 року він виступив проти надання Києву репараційного кредиту, забезпеченого заблокованими коштами РФ. Значна частина цих активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

Читайте також:

Крім того, у березні Де Вевер закликав Європейський Союз відновити нормальні відносини з Росією та повернутися до закупівель дешевих російських енергоресурсів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із командою для участі в засіданні Європейської ради та переговорів із міжнародними партнерами. У межах візиту він запланував зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО, президентом Франції, а також прем’єр-міністрами Бельгії, Польщі, Данії, Угорщини, Фінляндії та Швеції. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня під час візиту до Бельгії Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бартом де Вевером і обговорив наслідки російських атак на українську інфраструктуру. Президент розповів про удари по енергетичних об’єктах, знеструмлення на Волині, у Києві та області, а також складнощі з ремонтами через загрозу повторних обстрілів.

держбюджет Бельгія політики фінанси дипломатія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації