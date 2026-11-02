Прем’єр Бельгії Барт Де Вевер. Фото: dts Nachrichtenagentur

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер звернувся до короля Філіпа І з проханням про відставку. Таке рішення він ухвалив після провалу переговорів усередині правлячої коаліції щодо подолання бюджетної кризи.

Про це повідомив Королівський палац у Брюсселі, передає Новини.LIVE.

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Чому Барт Де Вевер вирішив піти з посади

Каменем спотикання для переговорів стали плани скоротити дефіцит державного бюджету, який на 2027 рік оцінюють у 10 млрд євро. Представники коаліції не змогли дійти згоди щодо необхідних кроків для вирішення фінансової проблеми.

Водночас король Філіп І не задовольнив прохання про відставку одразу, а взяв його на розгляд. Це рішення дає прем’єру та уряду додатковий час для пошуку виходу з політичної кризи. Консультації монарха з лідерами політичних партій мають розпочатися завтра. Наступна зустріч Де Вевера з королем запланована на п’ятницю, 6 листопада. Після цього ситуація з його перебуванням на посаді може прояснитися.

Барт Де Вевер також відомий своєю позицією щодо використання заморожених російських активів на користь України. У грудні 2025 року він виступив проти надання Києву репараційного кредиту, забезпеченого заблокованими коштами РФ. Значна частина цих активів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

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Крім того, у березні Де Вевер закликав Європейський Союз відновити нормальні відносини з Росією та повернутися до закупівель дешевих російських енергоресурсів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя разом із командою для участі в засіданні Європейської ради та переговорів із міжнародними партнерами. У межах візиту він запланував зустрічі з керівництвом ЄС і НАТО, президентом Франції, а також прем’єр-міністрами Бельгії, Польщі, Данії, Угорщини, Фінляндії та Швеції.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 жовтня під час візиту до Бельгії Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бартом де Вевером і обговорив наслідки російських атак на українську інфраструктуру. Президент розповів про удари по енергетичних об’єктах, знеструмлення на Волині, у Києві та області, а також складнощі з ремонтами через загрозу повторних обстрілів.