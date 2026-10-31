Люди идут по осеннему городу под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В субботу, 31 октября, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитные возмущения могут вызвать незначительные перебои в работе энергосистем. Также они могут повлиять на самочувствие метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

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Магнитные бури 31 октября

В субботу геомагнитное поле Земли ожидается нестабильным — от незначительных возмущений до слабого штормового уровня. Прогнозируемая магнитная буря будет иметь слабую интенсивность и соответствовать уровню G1.

Такое геомагнитное явление может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, оно может сказаться на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому им следует быть осторожными.

Прогноз магнитных бурь с 31 октября по 2 ноября. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Солнечная активность за последние сутки

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на очень низком уровне. За это время на Солнце не зафиксировали ни одной вспышки.

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На субботу также прогнозируется очень низкая солнечная активность с небольшой вероятностью вспышки С-класса.

Солнечная активность на 31 октября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 35%.

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%.

Количество солнечных пятен — 2.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о таких явлениях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие геомагнитным возмущениям.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется, однако в начале месяца возможны геомагнитные возмущения. В частности, 1 ноября ожидается слабая магнитная буря уровня G1, а 6 ноября — кратковременные колебания магнитного поля. С 7 ноября до конца месяца прогнозируется относительно спокойная геомагнитная обстановка, однако даты могут меняться в зависимости от солнечной активности.

Новини.LIVE сообщали, что ноябрь в Украине начнется относительно тёплой погодой, однако с середины месяца прогнозируется постепенное понижение температуры. Первые ночные заморозки возможны 23 ноября, когда столбики термометров опустятся до -1 °C, а на следующую ночь — до -2 °C. В конце месяца днём ожидается +2…+3 °C, а ночью температура будет колебаться от -2 до 0 °C.