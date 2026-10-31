Попередження для метеозалежних: очікується магнітна буря G1
У суботу, 31 жовтня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Геомагнітні збурення можуть спричинити незначні перебої в роботі енергосистем. Також вони можуть вплинути на самопочуття метеозалежних і літніх людей.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.
Магнітні бурі 31 жовтня
У суботу геомагнітне поле Землі очікується нестабільним — від незначних збурень до слабкого штормового рівня. Прогнозована магнітна буря матиме слабку інтенсивність і відповідатиме рівню G1.
Таке геомагнітне явище може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, воно може позначитися на здоров'ї метеозалежних і літніх людей, тому їм варто бути обережними.
Сонячна активність за останню добу
Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на дуже низькому рівні. За цей час на Сонці не зафіксували жодного спалаху.
На суботу також прогнозують дуже низьку сонячну активність із невеликою ймовірністю спалаху С-класу.
Сонячна активність на 31 жовтня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%.
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%.
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.
- Кількість сонячних плям — 2.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про такі явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують геомагнітним збуренням.
Новини.LIVE інформували, що у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. Зокрема, 1 листопада очікується слабка магнітна буря рівня G1, а 6 листопада — короткочасні коливання магнітного поля. З 7 листопада до кінця місяця прогнозують відносно спокійну геомагнітну обстановку, проте дати можуть змінюватися залежно від сонячної активності.
Новини.LIVE писали, що листопад в Україні розпочнеться відносно теплою погодою, однак із середини місяця прогнозують поступове зниження температури. Перші нічні заморозки можливі 23 листопада, коли стовпчики термометрів опустяться до -1 °C, а наступної ночі — до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується +2…+3 °C, а вночі температура коливатиметься від -2 до 0 °C.