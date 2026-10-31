Люди йдуть осіннім містом під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У суботу, 31 жовтня, на Землі прогнозують слабку магнітну бурю рівня G1. Геомагнітні збурення можуть спричинити незначні перебої в роботі енергосистем. Також вони можуть вплинути на самопочуття метеозалежних і літніх людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 жовтня

У суботу геомагнітне поле Землі очікується нестабільним — від незначних збурень до слабкого штормового рівня. Прогнозована магнітна буря матиме слабку інтенсивність і відповідатиме рівню G1.

Таке геомагнітне явище може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, воно може позначитися на здоров'ї метеозалежних і літніх людей, тому їм варто бути обережними.

Прогноз магнітних бур з 31 жовтня до 2 листопада. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність за останню добу

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на дуже низькому рівні. За цей час на Сонці не зафіксували жодного спалаху.

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На суботу також прогнозують дуже низьку сонячну активність із невеликою ймовірністю спалаху С-класу.

Сонячна активність на 31 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%.

Кількість сонячних плям — 2.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про такі явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують геомагнітним збуренням.

Новини.LIVE інформували, що у листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. Зокрема, 1 листопада очікується слабка магнітна буря рівня G1, а 6 листопада — короткочасні коливання магнітного поля. З 7 листопада до кінця місяця прогнозують відносно спокійну геомагнітну обстановку, проте дати можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Новини.LIVE писали, що листопад в Україні розпочнеться відносно теплою погодою, однак із середини місяця прогнозують поступове зниження температури. Перші нічні заморозки можливі 23 листопада, коли стовпчики термометрів опустяться до -1 °C, а наступної ночі — до -2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується +2…+3 °C, а вночі температура коливатиметься від -2 до 0 °C.