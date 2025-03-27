Представитель Трампа признал сложность переговоров по территориям

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Фото: REUTERS/Yves Herman

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прокомментировал ситуацию с оккупированными Россией украинскими территориями, подчеркнув важность различения фактического и юридического контроля. По его словам, Российская Федерация не намерена отступать с захваченных земель, однако в правовом смысле эти территории остаются частью Украины.

Об этом Кит Келлог заявил в интервью Fox News.

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Кэллог признал, что сейчас российские силы полностью удерживают под контролем Луганскую область, а также занимают части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Это, по его оценке, создает сложную геополитическую конфигурацию, которая затем потребует детального анализа и будущих переговоров.

"Возникает вопрос, как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?" — отметил Келлог.

В своем выступлении американский дипломат подчеркнул: для выработки эффективного политического решения важно понимать и учитывать позиции обеих сторон конфликта. По его мнению, Украина и Россия должны выдвинуть четкие требования, после чего следует искать точки соприкосновения, способные стать основой для компромисса.

"Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", — подчеркнул Келлог.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия хочет, чтобы ВСУ вышли из четырех областей Украины.

Также Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, почему невозможно установить перемирие по линии фронта.