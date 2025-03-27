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Представник Трампа попередив про складні переговори щодо ТОТ

27 березня 2025 07:57
Анастасія Постоєнко - Редактор
Представник Трампа визнав складність переговорів щодо територій
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Yves Herman
Анастасія Постоєнко - Редактор

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прокоментував ситуацію з окупованими Росією українськими територіями, наголосивши на важливості розрізнення фактичного та юридичного контролю. За його словами, Російська Федерація не має наміру відступати з захоплених земель, однак у правовому сенсі ці території залишаються частиною України.

Про це Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Fox News.

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Келлог визнав, що нині російські сили повністю утримують під контролем Луганську область, а також займають частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Це, за його оцінкою, створює складну геополітичну конфігурацію, яка потім потребуватиме детального аналізу й майбутніх переговорів.

"Постає запитання, як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки?" — зауважив Келлог.

У своєму виступі американський дипломат наголосив: для вироблення ефективного політичного рішення важливо розуміти і враховувати позиції обох сторін конфлікту. На його думку, Україна і Росія мають висунути чіткі вимоги, після чого слід шукати точки дотику, здатні стати основою для компромісу.

"Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія хоче, щоб ЗСУ вийшли з чотирьох областей України

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