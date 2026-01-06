Видео
Главная Новости дня Представители США прибыли на заседание Коалиции желающих в Париж

Представители США прибыли на заседание Коалиции желающих в Париж

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 13:12
Представители США прибыли на заседание Коалиции желающих в Париж
срочный

Представители США во вторник 6 января прибыли в Елисейский дворец, чтобы принять участие в заседании "Коалиции желающих". Перед началом основного заседания Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который попал на фото.

Новость дополняется ...

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
