Представители США прибыли на заседание Коалиции желающих в Париж
Дата публикации 6 января 2026 13:12
срочный
Представители США во вторник 6 января прибыли в Елисейский дворец, чтобы принять участие в заседании "Коалиции желающих". Перед началом основного заседания Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который попал на фото.
Новость дополняется ...
