Представники США прибули на засідання Коаліції охочих у Париж
Представники США у вівторок 6 січня прибули до Єлисейського палацу, щоб взяти участь у засіданні "Коаліції охочих". Перед початком основного засідання Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, який потрапив на фото.
"Коаліція охочих": представники США
На засідання "Коаліції охочих" прибули різні ключові гравці, зокрема – Віткофф і Кушнер. Сьогоднішню делегацію США мав очолити державний секретар Марко Рубіо, проте він не буде присутній через військову операцію у Венесуелі.
Президент України Володимир Зеленський теж сьогодні в Парижі – він бере участь у зустрічі "Коаліції охочих", яку співголовують президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. В ОП повідомили, що спершу глава держави проведе окрему зустріч з Емманюелем Макроном, а згодом відбудеться їхня спільна зустріч з Стівом Віткоффом та Джерадом Кушнером.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув сьогодні вранці для двосторонніх переговорів з Макроном. Також там будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Очікується, що в центрі обговорення будуть деталі довгострокових гарантій безпеки для України, а також перспектива майбутнього членства України в ЄС. З огляду на агресію США у Венесуелі, можна також очікувати коментарів європейських лідерів у відповідь на різні територіальні загрози Трампа.
