Головна Новини дня Коаліція рішучих — які п'ять пунктів підтримки України розглянуть

Коаліція рішучих — які п'ять пунктів підтримки України розглянуть

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 11:38
У Макрона окреслили рішення засідання "Коаліції рішучих" у Парижі
Макрон бере участь у конференції щодо України. Фото ілюстративне: Reuters

У Парижі в вівторок 6 січня відбудеться засідання "Коаліції рішучих". Лідери країн-учасниць візьмуть на себе зобов’язання щодо підтримки України за п'ятьма пунктами. 

Про це "Європейській правді" повідомив представник Єлисейського палацу у вівторок, 6 січня.

Читайте також:

У Парижі готують ключові рішення

Під час засідання "Коаліції рішучих" у вівторок, лідери обговорять п’ять пунктів підтримки України. Вони включають розміщення багатонаціональних західних військ на її території країни. Головною ідеєю засідання лідерів є прийняття координація рішень про подальші дії із США.

"Зустріч дозволить взяти зобов'язання за 5 пунктами: припинення вогню та моніторинг його дотримання, продовження підтримки збройних сил України, формат розміщення багатонаціональних сил на території України, зобов'язання щодо дій союзників у разі нової агресії Росії проти України та довгострокова оборонна співпраця", — розповів представник адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона.

"Коаліція рішучих" також обговорить деталі припинення вогню, а саме — як буде вестися спостереження та контроль за лінією розмежування. Однак на лінії розмежування не будуть розміщуватися західні військові.

"Дуже важливо, щоб ми мали всі технічні засоби для спостереження за ситуацією на місцях: дрони, супутники тощо. Але перш за все, щоб ми — американці, європейці та українці — чітко розуміли, що ми повинні робити у разі порушення припинення вогню", — наголосив французький чиновник.

Він зазначив, що у гарантіях безпеки Для України дуже важливо продовження подальшої підтримки ЗСУ та розгортання багатонаціональних сил.

Нагадаємо, що конференція  "Коаліції Рішучих" у Парижі розпочнеться 6 січня. Вона почнеться з робочого обіду Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона з представниками США. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський розповів про європейські війська в Україні. Їх можуть залучити до моніторингу дотримання припинення вогню.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
