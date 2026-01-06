Видео
Главная Новости дня Коалиция решительных — какие пять пунктов поддержки рассмотрят

Коалиция решительных — какие пять пунктов поддержки рассмотрят

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 11:38
У Макрона очертили решение заседания "Коалиции решительных" в Париже
Макрон участвует в конференции по Украине. Фото иллюстративное: Reuters

В Париже во вторник 6 января состоится заседание "Коалиции решительных". Лидеры стран-участниц возьмут на себя обязательства по поддержке Украины по пяти пунктам.

Об этом "Европейской правде" сообщил представитель Елисейского дворца во вторник, 6 января.

Во время заседания "Коалиции решительных" во вторник, лидеры обсудят пять пунктов поддержки Украины. Они включают размещение многонациональных западных войск на ее территории страны. Главной идеей заседания лидеров является принятие координация решений о дальнейших действиях с США.

"Встреча позволит взять обязательства по 5 пунктам: прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки вооруженных сил Украины, формат размещения многонациональных сил на территории Украины, обязательства относительно действий союзников в случае новой агрессии России против Украины и долгосрочное оборонное сотрудничество", — рассказал представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Коалиция решительных" также обсудит детали прекращения огня, а именно — как будет вестись наблюдение и контроль за линией разграничения. Однако на линии разграничения не будут размещаться западные военные.

"Очень важно, чтобы мы имели все технические средства для наблюдения за ситуацией на местах: дроны, спутники и тому подобное. Но прежде всего, чтобы мы — американцы, европейцы и украинцы — четко понимали, что мы должны делать в случае нарушения прекращения огня", — подчеркнул французский чиновник.

Он отметил, что в гарантиях безопасности для Украины очень важно продолжение дальнейшей поддержки ВСУ и развертывания многонациональных сил.

Напомним, что конференция "Коалиции Решительных" в Париже начнется 6 января. Она начнется с рабочего обеда Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона с представителями США.

Ранее мы также информировали, что Зеленский рассказал о европейских войсках в Украине. Их могут привлечь к мониторингу соблюдения прекращения огня.

