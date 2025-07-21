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Правоохранители разоблачили "крота" РФ в НАБУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:23
В рядах НАБУ разоблачили вражеского "крота" - детали
Задержание "крота" РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила враждебного агента в рядах Национального антикоррупционного бюро. Он передавал его информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 21 июля.

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Предатель в рядах НАБУ

СБУ и Офис Генпрокурора разоблачили агентурное проникновение ФСБ в НАБУ: в Киеве задержали сотрудника, который работает в элитном закрытом подразделении "Д-2". Он шпионил для российской спецслужбы.

По данным расследования, его деятельность координировал предатель Дмитрий Иванцов, который был заместителем руководителя охраны беглого экс-президента Виктора Януковича. Именно он в 2014 году помогал тому перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и был завербован ФСБ.

Затримання співробітника НАБУ, підозрюваного у шпигунстві на користь ФСБ, у Києві
Задержание агента РФ. Фото: СБУ

В общем СБУ удалось задокументировать не менее 60 случаев передачи Иванцову информации с ограниченным доступом. В то же время "крот" собирал установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых россияне планировали совершение терактов и информационных операций.

Для получения персональной информации вражеский агент использовал закрытые базы данных правоохранительных органов, а за каждое выполненное "задание" получал деньги на банковскую карточку.

Что известно о деле

Известно, что ранее СБУ сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении этого сотрудника, но там не приняли никаких мер реагирования. Поэтому фигурант продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности.

Телефон та комп’ютерна техніка, вилучені у затриманого агента ФСБ у НАБУ
Изъятые деньги. Фото: СБУ

Уже потом, после основательного документирования преступлений агента РФ, правоохранители его задержали, изъяв телефон и компьютерную технику.

Сейчас ему объявили подозрение в государственной измене, а также несанкционированных действиях с закрытой информацией. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ проводила обыски у работников НАБУ в рамках мероприятий по нейтрализации российского влияния.

Также правоохранители пришли с обысками в САП, проверка касается соблюдения законодательства о государственной тайне.

СБУ НАБУ ФСБ госизмена война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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