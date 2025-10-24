Россия атаковала 128 дронами 24 октября — сколько целей сбито

Военнослужащий ВСУ ищет воздушные цели в небе. Фото: Национальная полиция Украины

В ночь на 24 октября российские войска совершили масштабную атаку по территории Украины. Они запустили 128 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Россия запустила дроны на Украину 24 октября

Запуски осуществлялись с разных направлений - с территории Курской, Брянской и Ростовской областей, а также из оккупированного Крыма (районы Чауда и Гвардейское). Около 90 из этих дронов были "Шахедами".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 72 вражеских беспилотника различных типов на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 47 дронов в десяти населенных пунктах.

Напомним, один из российских дронов утром, 24 октября попал в многоэтажку в Херсоне — пострадал подросток и погибла женщина.

Также в Кировоградской области возникли блэкауты в 19 населенных пунктах из-за атаки России.