Россия атаковала 128 дронами 24 октября — сколько целей сбито

ПВО уничтожила ночью большинство из 128 вражеских БпЛА
В ночь на 24 октября российские войска совершили масштабную атаку по территории Украины. Они запустили 128 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Россия запустила дроны на Украину 24 октября
Запуски осуществлялись с разных направлений - с территории Курской, Брянской и Ростовской областей, а также из оккупированного Крыма (районы Чауда и Гвардейское). Около 90 из этих дронов были "Шахедами".
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 72 вражеских беспилотника различных типов на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 47 дронов в десяти населенных пунктах.
Напомним, один из российских дронов утром, 24 октября попал в многоэтажку в Херсоне — пострадал подросток и погибла женщина.
Также в Кировоградской области возникли блэкауты в 19 населенных пунктах из-за атаки России.
