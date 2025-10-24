Росія атакувала 128 дронами 24 жовтня — скільки цілей збито

ППО знищила вночі більшість із 128 ворожих БпЛА — статистика
У ніч на 24 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку по території України. Вони запустили 128 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Росія запустила дрони на Україну 24 жовтня
Запуски здійснювалися з різних напрямків — із території Курської, Брянської та Ростовської областей, а також з окупованого Криму (райони Чауда та Гвардійське). Близько 90 із цих дронів були "Шахедами".
За попередніми даними, станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила 72 ворожі безпілотники різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 47 дронів у десяти населених пунктах.
Нагадаємо, один із російських дронів вранці, 24 жовтня влучив у багатоповерхівку в Херсоні — постраждав підліток і загинула жінка.
Також у Кіровоградській області виникли блекаути у 19 населених пунктах через атаку Росії.
