Зеленский встретился с премьером Финляндии — детали разговора

Петтери Орпо и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Финляндию встретился с премьер-министром страны Петтери Орпо. Среди основных тем разговора была оборонная и экономическая поддержка Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский рассказал, что во время встречи с премьером Финляндии обсудил усилия для приближения справедливого и прочного мира, а также то, что необходимо для защиты Украины. В частности, усиление ПВО, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в наше производство оружия.

Петтери Орпо и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Петтери Орпо и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Также лидеры пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении Украины.

"Спасибо Финляндии за всю поддержку Украины и отдельно за 28-й оборонный пакет помощи", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, оборонную поддержку и инвестиции в промышленность Украины.

Кроме того, украинский президент провел встречу с рядом финских чиновников. Они обсудили план достижения мира и вступление Украины в НАТО и ЕС.