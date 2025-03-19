Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії — деталі розмови

Петтері Орпо та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Фінляндії зустрівся з прем'єр-міністром країни Петтері Орпо. Серед основних тем розмови була оборонна та економічна підтримка України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський розповів, що під час зустрічі з прем'єром Фінляндії обговорив зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, а також те, що необхідне для захисту України. Зокрема, посилення ППО, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в наше виробництво зброї.

Петтері Орпо та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Петтері Орпо та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Також лідери поспілкувалися про важливість залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.

"Дякую Фінляндії за всю підтримку України й окремо за 28-й оборонний пакет допомоги", — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили ключові питання двосторонньої співпраці, зокрема, оборонну підтримку та інвестиції у промисловість України.

Крім того, український президент провів зустріч з низкою фінських чиновників. Вони обговорили план досягнення миру та вступ України до НАТО та ЄС.