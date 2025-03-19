Зеленський зустрівся з чиновниками Фінляндії — про що говорили

Володимир Зеленський та Юссі Халла-Ахо. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 19 березня зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп і главами парламентських комітетів. Вони обговорили план досягнення миру та вступ України до НАТО та ЄС.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Зеленський розповів, що Україна спільно зі своїми партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для нашої країни. За словами президента, окрема увага була приділена підтримці України на шляху до членства в НАТО та ЄС.

Володимир Зеленський в уряді Фінлядії. Фото: ОП

"Раді бути в колі друзів, і дякую парламенту й усім політичним групам за одностайну підтримку України та наших людей. Вдячні за те, що голос фінських парламентарів щодо підтримки України у європейських інституціях і на міжнародній арені проукраїнський і звучить гучно", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, 18 березня Зеленський разом із дружиною прибув до Фінляндії.

Там він зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили ключові питання двосторонньої співпраці, зокрема, оборонну підтримку та інвестиції у промисловість України.