Зеленский встретился с чиновниками Финляндии — о чем говорили

Членство в НАТО и ЕС — Зеленский говорил с чиновниками Финляндии
Президент Владимир Зеленский 19 марта встретился со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов. Они обсудили план достижения мира и вступление Украины в НАТО и ЕС.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
Встреча Зеленского с финскими чиновниками
Зеленский рассказал, что Украина совместно со своими партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для нашей страны. По словам президента, особое внимание было уделено поддержке Украины на пути к членству в НАТО и ЕС.
"Рады быть в кругу друзей, и благодарю парламент и все политические группы за единодушную поддержку Украины и наших людей. Благодарны за то, что голос финских парламентариев по поддержке Украины в европейских институтах и на международной арене проукраинский и звучит громко", — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, 18 марта Зеленский вместе с женой прибыл в Финляндию.
Там он встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, оборонную поддержку и инвестиции в промышленность Украины.
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