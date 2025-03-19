Зеленский встретился с чиновниками Финляндии — о чем говорили

Владимир Зеленский и Юсси Халла-Ахо. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 19 марта встретился со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов. Они обсудили план достижения мира и вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с финскими чиновниками

Зеленский рассказал, что Украина совместно со своими партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для нашей страны. По словам президента, особое внимание было уделено поддержке Украины на пути к членству в НАТО и ЕС.

Владимир Зеленский в правительстве Финляндии. Фото: ОП

"Рады быть в кругу друзей, и благодарю парламент и все политические группы за единодушную поддержку Украины и наших людей. Благодарны за то, что голос финских парламентариев по поддержке Украины в европейских институтах и на международной арене проукраинский и звучит громко", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 18 марта Зеленский вместе с женой прибыл в Финляндию.

Там он встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, оборонную поддержку и инвестиции в промышленность Украины.