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Членство в НАТО и ЕС — Зеленский говорил с чиновниками Финляндии

19 марта 2025 17:31
Карина Приходько - Редактор
Зеленский встретился с чиновниками Финляндии — о чем говорили
Владимир Зеленский и Юсси Халла-Ахо. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Президент Владимир Зеленский 19 марта встретился со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов. Они обсудили план достижения мира и вступление Украины в НАТО и ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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Зеленский рассказал, что Украина совместно со своими партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для нашей страны. По словам президента, особое внимание было уделено поддержке Украины на пути к членству в НАТО и ЕС.

Зеленський у Фінляндії
Владимир Зеленский в правительстве Финляндии. Фото: ОП

"Рады быть в кругу друзей, и благодарю парламент и все политические группы за единодушную поддержку Украины и наших людей. Благодарны за то, что голос финских парламентариев по поддержке Украины в европейских институтах и на международной арене проукраинский и звучит громко", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, 18 марта Зеленский вместе с женой прибыл в Финляндию.

Там он встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, оборонную поддержку и инвестиции в промышленность Украины.

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