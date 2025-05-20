Почему Литва подала в суд иск против Беларуси

Заседание Международного суда ООН. Фото иллюстративное: ukrainianworldcongress.org

Литва обратилась в Международный суд ООН с иском против Беларуси. Речь идет об организации незаконной переправки мигрантов.

Об этом сообщили в пресс-релизе суда.

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В чем Литва обвиняет Беларусь

В иске отмечается, что белорусы нарушили обязательства против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху. Их обвиняют в организации и поддержке масштабного незаконного перемещения мигрантов с белорусской территории на литовскую. Литовцы утверждают, что Беларусь не приняла меры для выявления контрабанды, отказалась от обмена информацией и сотрудничества с литовскими пограничными организациями, не захотела участвовать в информационных кампаниях, целью которых является защита потенциальных мигрантов от преступных групп. В результате таких нарушений был нанесен существенный ущерб суверенитету, общественному порядку и безопасности Литвы. Кроме того, пострадали сами мигранты: пытаясь попасть на литовскую территорию, они подвергались серьезным злоупотреблениям.

Напомним, Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В Сейме отметили, что такое решение приняли, чтобы укрепить безопасность страны.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис осудил попытки РФ узаконить оккупацию Крыма. Он отметил, что это подрывает международное право и может иметь катастрофические последствия для мирового порядка.