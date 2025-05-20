Чому Литва подала до суду позов проти Білорусі

Засідання Міжнародного суду ООН. Фото ілюстративне: ukrainianworldcongress.org

Литва звернулася до Міжнародного суду ООН з позовом проти Білорусі. Йдеться про організацію незаконного переправлення мігрантів.

Про це повідомили у прес-релізі суду.

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У позові зазначається, що білоруси порушили зобов'язання проти незаконного перевезення мігрантів сушею, морем і повітрям. Їх звинувачують в організації й підтримці масштабного незаконного переміщення мігрантів із білоруської території на литовську. Литовці стверджують, що Білорусь не вжила заходів для виявлення контрабанди, відмовилася від обміну інформацією та співпраці з литовськими прикордонними організаціями, не схотіла брати участь в інформаційних кампаніях, метою яких є захист потенційних мігрантів від злочинних груп. Унаслідок таких порушень зазнали суттєвої шкоди суверенітет, громадський порядок і безпека Литви. Крім того, постраждали самі мігранти: намагаючись потрапити на литовську територію, вони зазнавали серйозних зловживань.

Нагадаємо, Литва вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. У Сеймі зазначили, що таке рішення ухвалили, щоб зміцнити безпеку країни.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс засудив спроби РФ узаконити окупацію Криму. Він наголосив, що це підриває міжнародне право й може мати катастрофічні наслідки для світового порядку.