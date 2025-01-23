Байден и Трамп — чем отличаются президенты США

Сенатор США Джони Эрнст. Фото: NYT

Сенатор США Джони Эрнст заявила, что новый президент Дональд Трамп готов вести переговоры, на которые Джо Байден не пошел бы. Кроме того, он способен давить на экономику России.

Об этом Джони Эрнст рассказала во время Украинского завтрака в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Трамп готов вести переговоры, на которые Байден не пошел бы, а также способен давить на экономику РФ", — сказала Эрнст.

Сенатор рассказала, что давить на Россию Трамп может, в частности, через налоги, тарифы или дополнительные санкции.

По ее словам, Дональд Трамп хочет положить конец гибели людей и непрерывному потоку долларов на войну, в которой мы видим, как "гибнут наши друзья из Украины".

Как известно, главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Напомним, у Трампа проверяют чиновников, которые занимались войной в Украине. Проверка проводится для того, чтобы установить, все ли работники СНБО придерживаются программы "Америка превыше всего".

Также мы писали, что новый президент США пригрозил Путину и призвал немедленно завершить войну.