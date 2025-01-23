Байден і Трамп — чим відрізняються президенти США

Сенаторка США Джоні Ернст. Фото: NYT

Сенаторка США Джоні Ернст заявила, що новий президент Дональд Трамп готовий вести переговори, на які Джо Байден не пішов би. Крім того, він здатен тиснути на економіку Росії.

Про це Джоні Ернст розповіла під час Українського сніданку в Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Трамп готовий вести переговори, на які Байден не пішов би, а також здатен тиснути на економіку РФ", — сказала Ернст.

Сенаторка розповіла, що тиснути на Росію Трамп може, зокрема, через податки, тарифи або додаткові санкції.

За її словами, Дональд Трамп хоче покласти край загибелі людей та безперервному потоку доларів на війну, у якій ми бачимо, як "гинуть наші друзі з України".

Як відомо, головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.

Нагадаємо, у Трампа перевіряють чиновників, які займались війною в Україні. Перевірка проводиться для того, щоб встановити, чи всі працівники РНБО дотримуються програми "Америка понад усе".

Також ми писали, що новий президент США пригрозив Путіну та закликав негайно завершити війну.