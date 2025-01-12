Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют arrow

Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют

12 января 2025 18:21
Евгения Брюховецкая - редактор
Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: эвакуированы сотни тысяч жителей
Тушение пожаров. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

На жилом массиве Пасифик-Полисейдс в Лос-Анджелесе, Калифорния, 7 января вспыхнули масштабные лесные пожары, которые уже больше распространяются из-за ветра. По состоянию на 12 января еще более 150 тысяч жителей получили приказ об эвакуации.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Какая ситуация с пожарами в Лос-Анджелесе на 12 января

По словам представителя Управления по чрезвычайным ситуациям Калифорнии Майкла Траума, более 150 тысяч человек в округе Лос-Анджелеса были эвакуированы. Был издан приказ об эвакуации в связи с пожаром в Палисейде, а Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе попросил студентов быть готовыми к возможной эвакуации.

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров
Последствия пожара. Фото: соцсети

По словам шерифа Роберта Луна, в четверг, 9 января, почти 180 тысяч жителей округа получили приказ об эвакуации, а около 200 тысяч жителей — предупреждение об эвакуации.

В издании объяснили, что приказ об эвакуации является обязательным к исполнению, а предупреждение лишь готовит жителей к возможному выезду.

Как известно, убытки от пожаров сейчас оценивают в около 150 миллиардов долларов.

Напомним, по состоянию на 11 января в результате пожаров было уничтожено более 15 тысяч гектаров территории, включая более 1 000 зданий.

Как сейчас выглядят улицы в Калифорнии, показало издание Reuters. 

США пожар Калифорния лес Лос-Анджелес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:19 Зеленский ответил на обвинения Фицо

18:58 Во Львове состоялся фестиваль коляды — что интересного

18:30 Загрязнение Черного моря мазутом — накажут ли РФ за катастрофу

18:25 В школах Польши детей учат стрелять — в 3-й ОШБр отреагировали

18:21 Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:55 Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают российский дрон

17:51 Укргидрометцентр предупредил о двух погодных опасностях завтра

17:42 Пограничники уничтожили пехоту и технику РФ на Харьковщине

17:30 В Украине сегодня отмечают День политзаключенного

17:25 Во Львове заметили суперкар Ferrari за 500 тысяч долларов — фото

19:19 Зеленский ответил на обвинения Фицо

18:58 Во Львове состоялся фестиваль коляды — что интересного

18:30 Загрязнение Черного моря мазутом — накажут ли РФ за катастрофу

18:25 В школах Польши детей учат стрелять — в 3-й ОШБр отреагировали

18:21 Пожары в Лос-Анджелесе — еще более 150 тыс. жителей эвакуируют

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:55 Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают российский дрон

17:51 Укргидрометцентр предупредил о двух погодных опасностях завтра

17:42 Пограничники уничтожили пехоту и технику РФ на Харьковщине

17:30 В Украине сегодня отмечают День политзаключенного

17:25 Во Львове заметили суперкар Ferrari за 500 тысяч долларов — фото

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году