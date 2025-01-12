Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: эвакуированы сотни тысяч жителей

Тушение пожаров. Фото: Reuters

На жилом массиве Пасифик-Полисейдс в Лос-Анджелесе, Калифорния, 7 января вспыхнули масштабные лесные пожары, которые уже больше распространяются из-за ветра. По состоянию на 12 января еще более 150 тысяч жителей получили приказ об эвакуации.

Об этом пишет CNN.

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По словам представителя Управления по чрезвычайным ситуациям Калифорнии Майкла Траума, более 150 тысяч человек в округе Лос-Анджелеса были эвакуированы. Был издан приказ об эвакуации в связи с пожаром в Палисейде, а Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе попросил студентов быть готовыми к возможной эвакуации.

Последствия пожара. Фото: соцсети

По словам шерифа Роберта Луна, в четверг, 9 января, почти 180 тысяч жителей округа получили приказ об эвакуации, а около 200 тысяч жителей — предупреждение об эвакуации.

В издании объяснили, что приказ об эвакуации является обязательным к исполнению, а предупреждение лишь готовит жителей к возможному выезду.

Как известно, убытки от пожаров сейчас оценивают в около 150 миллиардов долларов.

Напомним, по состоянию на 11 января в результате пожаров было уничтожено более 15 тысяч гектаров территории, включая более 1 000 зданий.

Как сейчас выглядят улицы в Калифорнии, показало издание Reuters.